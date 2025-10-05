La settimana di Dossier dalla mail che svuota il conto corrente all' ascesa di Pietro diecimila

Abbiamo ricevuto una mail da un noto studio legale: ecco come il phishing svuota il conto corrente. Ivana Zimbone ha individuato le ultime tendenze dei malfattori, gli indizi che dovrebbero insospettire, le precauzioni che è possibile adottare. In pochi minuti, di notte, numerosi tentativi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it