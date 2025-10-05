La serie tv sugli 883 l’officina moto aperta | è Max Pezzali boom Raddoppiati in un anno incassi e guadagni in tasca 1,577 milioni di euro

La serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno sulla storia degli 883, che nel 2024 ha battuto molti record storici per Sky che l’ha prodotta e trasmessa, ha fatto esplodere anche gli affari di Max Pezzali. Sarà stata una coincidenza, ma parallelamente al ritorno delle canzoni storiche degli 883 anche il bilancio della società di produzione musicale di Pezzali, la Alligator Alley, ha quasi raddoppiato sia i ricavi che i guadagni, raggiungendo cifre record dopo alcuni anni a ritmo assai più blando. Il tour degli stadi andato bene, e la nostalgia degli 883 causata dalle 8 puntate di fiction. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, gli attori della serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno” Nell’ultimo bilancio, infatti, il valore della produzione della Alligator Alley, controllata al 75% da Max Pezzali e al 25% dalla mamma, Alba Scanavini, è stato di 6,437 milioni di euro, rispetto ai 3,399 milioni di euro dell’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Open.online