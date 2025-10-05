La sentenza del Tar? Per Milan e Comune piccolo intoppo
Il Milan accarezza l’idea di realizzare nell’area San Francesco una Milanello 2, con spazi e strutture dedicate al settore giovanile. Ma una recente sentenza ha rimescolato le carte. Un pronunciamento del Tar ha bloccato temporaneamente l’iter per la riqualificazione del San Francesco, terreno di 300mila metri quadrati, alla periferia di San Donato, acquistato dal Diavolo attraverso la società controllata SportlifeCity. Accogliendo un ricorso relativo ad un precedente progetto che insisteva su quell’area, il Tribunale amministrativo ha certificato che nel sito prescelto dal Milan bisogna riservare a verde almeno 45mila metri quadrati, ad uso del vicino quartiere Affari, oppure rifare da zero tutto l’iter relativo alla costruzione d’impianti e attrezzature sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
