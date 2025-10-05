La sentenza del Tar? Per Milan e Comune piccolo intoppo

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan accarezza l’idea di realizzare nell’area San Francesco una Milanello 2, con spazi e strutture dedicate al settore giovanile. Ma una recente sentenza ha rimescolato le carte. Un pronunciamento del Tar ha bloccato temporaneamente l’iter per la riqualificazione del San Francesco, terreno di 300mila metri quadrati, alla periferia di San Donato, acquistato dal Diavolo attraverso la società controllata SportlifeCity. Accogliendo un ricorso relativo ad un precedente progetto che insisteva su quell’area, il Tribunale amministrativo ha certificato che nel sito prescelto dal Milan bisogna riservare a verde almeno 45mila metri quadrati, ad uso del vicino quartiere Affari, oppure rifare da zero tutto l’iter relativo alla costruzione d’impianti e attrezzature sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la sentenza del tar per milan e comune piccolo intoppo

© Ilgiorno.it - La sentenza del Tar? Per Milan e Comune "piccolo intoppo"

In questa notizia si parla di: sentenza - milan

Lucci e Beretta condannati a 10 anni, la sentenza sui capi ultrà di Milan e Inter

L’ex Milan accusato di calcio scommesse: arriva la sentenza definitiva

Penalizzazione UFFICIALE e bufera Milan: doppia sentenza FIGC

sentenza tar milan comuneLa sentenza del Tar? Per Milan e Comune "piccolo intoppo" - Il Milan accarezza l’idea di realizzare nell’area San Francesco una Milanello 2, con spazi e strutture dedicate al ... Da ilgiorno.it

sentenza tar milan comuneIl Comune di San Donato: «La sentenza del Tar non ostacola la valorizzazione dell’area» - Stiamo valutando le strade percorribili in questi giorni, consultando gli avvocati del Comune. calcioefinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sentenza Tar Milan Comune