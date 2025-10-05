La scuola in ospedale | Io una prof tra i reparti Aiuto i piccoli pazienti

Oggi ricorre la giornata mondiale degli insegnanti, istituita nel 1994. All’interno del reparto di pediatria dell’azienda ospedaliero – universitaria di Ferrara è attiva la Scuola in Ospedale. La prof Chiara Forlani è una docente della scuola in ospedale che fa parte dell’Istituto Alda Costa di Ferrara (dirigente scolastica è Antonietta Allegretta). Quando è nata la scuola in ospedale? “E’ nata come progetto nell’anno scolastico 20012002. A partire dal 2003 è diventata una vera e propria scuola, che faceva parte dell’istituto comprensivo Cosmé Tura di Pontelagoscuro. Dall’anno scolastico 20122013 è entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo “Alda Costa” di Ferrara, dal quale dipende tuttora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

