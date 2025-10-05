La scuola al fianco di Gaza Il grido del Liceo Crespi
Il mondo della scuola prende posizione nei confronti di quanto sta accadendo al popolo palestinese. A Busto Arsizio un segnale arriva dal Liceo Daniele Crespi (Classico-Linguistico-Scienze umane) con l’approvazione di un documento di condanna. Si legge nella dichiarazione: "Il Collegio docenti del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, in quanto espressione di una comunità educativa a presidio dei valori democratici sanciti dalla Costituzione italiana, esprime la sua ferma condanna del genocidio in atto nella Striscia di Gaza da parte del governo israeliano, come chiaramente evidenziato dai recenti rapporti delle Nazioni Unite e di organizzazioni internazionali indipendenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scuola - fianco
UGL Scuola al fianco dei lavoratori, via alle immissioni in ruolo, attivo il supporto agli iscritti
Concorso Scuola PNRR3 entro ottobre: Edises al fianco dei docenti
2 Ottobre 2025 Festa dei Nonni al Plesso S. Orsola In occasione della loro giornata speciale, i nonni tornano tra i banchi di scuola, fianco a fianco con i loro nipotini, per dipingere, colorare e… costruire insieme luminosi amarcord: ricordi che brillano di emoz - facebook.com Vai su Facebook
La scuola al fianco di Gaza. Il grido del Liceo Crespi - Busto Arsizio, approvato un documento del Collegio docenti "La comunità educativa presidio dei valori democratici e di umanità". Scrive ilgiorno.it
A SCUOLA/ “Niente sciopero ma una lezione su Gaza perché il nulla non dilaghi” - Una mattina spesa a scuola, non in piazza, per raccogliere la giusta indignazione dei giovani e far loro capire cosa viene prima della protesta ... Secondo ilsussidiario.net