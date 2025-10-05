La scuola al fianco di Gaza Il grido del Liceo Crespi

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della scuola prende posizione nei confronti di quanto sta accadendo al popolo palestinese. A Busto Arsizio un segnale arriva dal Liceo Daniele Crespi (Classico-Linguistico-Scienze umane) con l’approvazione di un documento di condanna. Si legge nella dichiarazione: "Il Collegio docenti del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, in quanto espressione di una comunità educativa a presidio dei valori democratici sanciti dalla Costituzione italiana, esprime la sua ferma condanna del genocidio in atto nella Striscia di Gaza da parte del governo israeliano, come chiaramente evidenziato dai recenti rapporti delle Nazioni Unite e di organizzazioni internazionali indipendenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la scuola al fianco di gaza il grido del liceo crespi

© Ilgiorno.it - La scuola al fianco di Gaza. Il grido del Liceo Crespi

In questa notizia si parla di: scuola - fianco

UGL Scuola al fianco dei lavoratori, via alle immissioni in ruolo, attivo il supporto agli iscritti

Concorso Scuola PNRR3 entro ottobre: Edises al fianco dei docenti

scuola fianco gaza gridoLa scuola al fianco di Gaza. Il grido del Liceo Crespi - Busto Arsizio, approvato un documento del Collegio docenti "La comunità educativa presidio dei valori democratici e di umanità". Scrive ilgiorno.it

scuola fianco gaza gridoA SCUOLA/ “Niente sciopero ma una lezione su Gaza perché il nulla non dilaghi” - Una mattina spesa a scuola, non in piazza, per raccogliere la giusta indignazione dei giovani e far loro capire cosa viene prima della protesta ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Scuola Fianco Gaza Grido