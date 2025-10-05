La Russia bombarda treni civili Altri droni sorvolano Monaco

Bombardamenti e civili nel mirino in Ucraina, infrastrutture energetiche nel mirino in Russia. E droni militari sorvolano nuovamente l’aeroporto di Monaco causando ripercussioni sull’importante scalo. Il corpo senza vita di un uomo di 71 anni è stato trovato tra i rottami dei treni colpiti ieri da droni russi alla stazione di Shostka, nell’oblast’ di Sumy, nel nord dell’Ucraina. Lo ha reso noto la procura locale. Almeno trenta i feriti, ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l’attacco "barbaro". Secondo il vicepremier Oleksiy Kuleba, la Russia ha preso di mira in rapida successione due treni passeggeri: prima un convoglio pendolare, poi un treno diretto a Kiev, colpito mentre erano in corso le operazioni di evacuazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

