La Russia bombarda treni civili Altri droni sorvolano Monaco
Bombardamenti e civili nel mirino in Ucraina, infrastrutture energetiche nel mirino in Russia. E droni militari sorvolano nuovamente l’aeroporto di Monaco causando ripercussioni sull’importante scalo. Il corpo senza vita di un uomo di 71 anni è stato trovato tra i rottami dei treni colpiti ieri da droni russi alla stazione di Shostka, nell’oblast’ di Sumy, nel nord dell’Ucraina. Lo ha reso noto la procura locale. Almeno trenta i feriti, ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l’attacco "barbaro". Secondo il vicepremier Oleksiy Kuleba, la Russia ha preso di mira in rapida successione due treni passeggeri: prima un convoglio pendolare, poi un treno diretto a Kiev, colpito mentre erano in corso le operazioni di evacuazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: russia - bombarda
Russia bombarda Kherson, Dnipro e Sumy. Trump invia Patriot: “UE pagherà”
L’Ucraina propone un nuovo round negoziale già questa settimana. La Russia prende tempo e intanto bombarda Kiev
La Russia bombarda il Donetsk, Kiev: “Morto un bambino di 10 anni”. Zelensky: “Domani colloqui di pace”
La Russia ha bombardato l’Ucraina con decine di missili e droni, uccidendo almeno 4 persone - X Vai su X
#TG2000 - La guerra di Mosca. Nella notte, controffensiva ucraina sulle raffinerie russe. Putin bombarda in Dnepr obiettivi civili. #22settembre #Kiev #droni #Russia #Ucraina #Bielorussia #Zelensky #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Putin #Kharkiv # - facebook.com Vai su Facebook
Doppio raid russo sui treni. Zelensky: 'Basta parole' - Le fiamme tra le lamiere del vagone passeggeri blu intenso tipico delle ferrovie ucraine, squarciato e contorto per l'esplosione di un drone russo, sono l'ultima immagine che racconta di quanto ancora ... Da ansa.it
Ucraina, doppio attacco con drone russo su stazione: colpito treno passeggeri da "terroristi russi" Zelensky: «Almeno 30 feriti» - ?? A brutal Russian drone strike on a railway station in Shostka, Sumy region. Segnala ilmattino.it