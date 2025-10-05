La Roma batte 2-1 la Fiorentina al Franchi nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Tre punti d'oro per la squadra di Gasperini, che in attesa delle partite di Napoli e Milan, sale momentaneamente in testa alla classifica da sola. Sono i viola a passare in vantaggio al 14' con una prodezza di Moise Kean. I giallorossi ribaltano il risultato in pochi minuti grazie ad una prodezza di Matias Soulé e un colpo di testa di Bryan Cristante. La reazione della Fiorentina si infrange sul palo di Kean e sulla traversa di Piccoli. Si mette male ora per Pioli, con i viola fermi a tre punti e zero vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Roma vince in trasferta a Firenze e inguaia Pioli: giallorossi in vetta alla classifica