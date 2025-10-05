La Roma vince in rimonta al Franchi sulla Fiorentina 2-1 Il Bologna travolge 4-0 il Pisa rimasto in 10

Fiorentina-Roma 1-2 RETI: 14' pt Kean, 21' pt Soulé, 30' pt Cristante. FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea 6.5; Pongracic 5.5, Pablo Mari 5.5 (30' st Comuzzo sv), Ranieri 5.5; Dodo 5 (36' st Fortini sv), Nicolussi Caviglia 6, Mandragora 5.5 (30' st Dzeko sv), Gosens 5.5; Gudmundsson 5 (1' st Piccoli 6), Fazzini 6.5 (22' st Ndour 5.5); Kean 6.5. In panchina: Martinelli, Lezzerini, Viti, Sabiri, Kouadio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

