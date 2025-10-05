La Roma vince anche a Firenze e resta in vetta
Il team di Gasperini si impone 2-1; la Fiorentina in piena crisi di risultati. FIRENZE - La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulé e Cristante che ribaltano il gol inizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: roma - vince
Roma, la pubblicità della banana che “non si scioglie” imbarazza la sinistra. Vince l’ipocrisia del “politically correct”
Atleta forlivese si qualifica ai mondiali di "pole dance": vince a Roma interpretando "Mrs Doubtfire"
Hermoso o Kumbulla? Vince lo spagnolo: c’è spazio per lui nella Roma di Gasperini
La Roma vince 1-0 a Parma, decide il gol su punizione di Soulé. Terza vittoria consecutiva in trasferta per la squadra di Ranieri - facebook.com Vai su Facebook
La Roma vince soffrendo contro l’indomito Hellas Verona e aggancia la vetta della classifica Un goal per tempo, una vit ... https://agronline.it/sport/la-roma-vince-soffrendo-contro-l-indomito-hellas-verona-e-aggancia-la-vetta-della-classifica_45698?ck_mkt=3 - X Vai su X
La Roma vince anche a Firenze e resta in vetta - La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulé e Cristante che r ... msn.com scrive
La Roma vince in trasferta a Firenze e inguaia Pioli: giallorossi in vetta alla classifica - Succede tutto nel primo tempo: segna prima Kean poi Soulé e Cristante ribaltano il risultato ... Scrive ilgiornale.it