La Roma vince anche a Firenze e resta in vetta

Ilgiornaleditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di Gasperini si impone 2-1; la Fiorentina in piena crisi di risultati. FIRENZE - La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulé e Cristante che ribaltano il gol inizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la roma vince anche a firenze e resta in vetta

© Ilgiornaleditalia.it - La Roma vince anche a Firenze e resta in vetta

In questa notizia si parla di: roma - vince

Roma, la pubblicità della banana che “non si scioglie” imbarazza la sinistra. Vince l’ipocrisia del “politically correct”

Atleta forlivese si qualifica ai mondiali di "pole dance": vince a Roma interpretando "Mrs Doubtfire"

Hermoso o Kumbulla? Vince lo spagnolo: c’è spazio per lui nella Roma di Gasperini

roma vince firenze restaLa Roma vince anche a Firenze e resta in vetta - La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulé e Cristante che r ... msn.com scrive

roma vince firenze restaLa Roma vince in trasferta a Firenze e inguaia Pioli: giallorossi in vetta alla classifica - Succede tutto nel primo tempo: segna prima Kean poi Soulé e Cristante ribaltano il risultato ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Vince Firenze Resta