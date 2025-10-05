La Roma passa a Firenze 2-1 Prosegue la crisi dei viola
AGI - La Roma si conferma (per un paio d'ore) sola in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulè e Cristante che ribaltano il gol iniziale di Kean. Vincono 2-1 gli uomini di Gasperini con una prova non perfetta ma tanto basta per avere la meglio su una Fiorentina davvero in crisi nera, che non si smuove dai tre punti maturati in sei giornate di campionato, rimanendo sempre più invischiata nella lotta salvezza. La partita è divertente e incerta fin dal fischio di inizio con i viola a provare a fare gioco e ad attuare almeno nei primi 20' un pressing alto, e con Kean che fa da boa e punto di riferimento. 🔗 Leggi su Agi.it
