Nelle partite delle 15 di quest’oggi, valide per la sesta giornata di Serie A, il Bologna ha schiantato il Pisa e la Roma ha offerto un’altra prova gasperiniana a Firenze, con Pioli sempre più in difficoltà nonostante il buon inizio e il vantaggio di Kean. Liberatosi dagli impegni europei, il Bologna ospita il Pisa. Italiano opta tre cambi in difesa, Moro affianca Freuler a centrocampo e Dallinga viene schierato come prima punta. Il Pisa, guidato da Gilardino, risponde con il solito 3-5-2, modificando soltanto Aebischer con Vural. Fin dai primi minuti, il Bologna domina. Al 24? arriva l’1-0 firmato da Cambiaghi su assist di Orsolini, su azione costruita da Dallinga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma inguaia Pioli ed è prima in classifica, Gasperini è ripartito da Mancini e Cristante