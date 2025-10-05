La Roma guarda tutti dall' alto aspettando Milan e Napoli

Agi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La Roma si conferma (momentaneamente) sola in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulè e Cristante che ribaltano il gol iniziale di Kean. Vincono 2-1 gli uomini di Gasperini con una prova non perfetta ma tanto basta per avere la meglio su una Fiorentina davvero in crisi nera, che non si smuove dai tre punti maturati in sei giornate di campionato, rimanendo sempre più invischiata nella lotta salvezza. La partita è divertente e incerta fin dal fischio di inizio con i viola a provare a fare gioco e ad attuare almeno nei primi 20' un pressing alto, e con Kean che fa da boa e punto di riferimento. 🔗 Leggi su Agi.it

la roma guarda tutti dall alto aspettando milan e napoli

© Agi.it - La Roma guarda tutti dall'alto (aspettando Milan e Napoli)

In questa notizia si parla di: roma - guarda

Il gran risiko delle Regionali. Zaia guarda a Roma, stallo in Puglia

La Roma si veste di biancoverde: guarda la nuova maglia

La Roma guarda in Colombia: Deossa apre al trasferimento in Europa

roma guarda tutti dallLa Roma guarda tutti dall'alto - La Roma si conferma in testa alla classifica della Serie A, alla vigilia della pausa del le gare delle Nazionali, espugnando il Franchi di Firenze grazie alle reti di Soulè e Cristante che ribal ... Si legge su msn.com

Roma e Bailey più vicini: il giamaicano non convocato dall'Aston Villa, tutti i dettagli - Roma, poker della squadra di casa e un indiavolato sulla destra che ha creato non poche difficoltà ai giallorossi in quel primo tempo ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Guarda Tutti Dall