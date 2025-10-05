La Russia ha aumentato l’uso di droni Shahed da 200 a oltre 1.000 a settimana dal marzo 2025, seguendo una logica di saturazione che sfrutta la sproporzione economica. L’Ucraina necessita di 4.800 missili anti-aerei annuali per mantenere l’attuale tasso di intercettazione, con una spesa minima di 2,4-19,2 miliardi di euro solo per le munizioni – matematicamente insostenibile per qualsiasi nazione. Il problema non è solo economico ma strategico. Gli episodi in Polonia e Romania, seguiti da violazioni simili in Danimarca e Norvegia, dimostrano come la guerra ibrida russa stia testando sistematicamente le capacità difensive Nato, sfruttando l’inefficienza del modello tradizionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La rivoluzione dei droni, quando la guerra asimmetrica mette in crisi la difesa aerea