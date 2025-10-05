La riprova Dragons Union va all’esordio

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dragons in cerca di conferme, Union Basket al debutto. Questi i temi della seconda giornata di serie C per le squadre pratesi, una delle quali nel turno d’esordio ha riposato. Entrano in scena oggi, infatti, anche gli uomini di coach Paoletti, in un match tutt’altro che agevole da giocare a Firenze sul campo di Sancat (San Marcellino, ore 18). I fiorentini sembrano infatti in grande forma e provengono dalla qualificazione alla Final Four di Coppa Toscana (ottenuta anche dalla stessa Union e dai Dragons) e dalla vittoria nella prima giornata su un campo difficile come quello di Valdisieve. Debutto casalingo invece per i Dragons, che seppur faticando hanno vinto alla prima giornata sul campo del Cus Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la riprova dragons union va all8217esordio

© Lanazione.it - La riprova Dragons . Union va all’esordio

In questa notizia si parla di: riprova - dragons

riprova dragons union all8217esordioLa riprova Dragons . Union va all’esordio - Questi i temi della seconda giornata di serie C per ... Secondo lanazione.it

Colpaccio Dragons. Union: male in casa - I rossoblù di coach Pinelli al giro di boa sono infatti secondi solitari in classifica dietro la capolista ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Riprova Dragons Union All8217esordio