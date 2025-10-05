La riprova Dragons Union va all’esordio

Dragons in cerca di conferme, Union Basket al debutto. Questi i temi della seconda giornata di serie C per le squadre pratesi, una delle quali nel turno d’esordio ha riposato. Entrano in scena oggi, infatti, anche gli uomini di coach Paoletti, in un match tutt’altro che agevole da giocare a Firenze sul campo di Sancat (San Marcellino, ore 18). I fiorentini sembrano infatti in grande forma e provengono dalla qualificazione alla Final Four di Coppa Toscana (ottenuta anche dalla stessa Union e dai Dragons) e dalla vittoria nella prima giornata su un campo difficile come quello di Valdisieve. Debutto casalingo invece per i Dragons, che seppur faticando hanno vinto alla prima giornata sul campo del Cus Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

