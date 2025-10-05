La Regione stanzia altri 890 mila euro per il bando stufe
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Gianpaolo Bottacin, ha approvato una delibera con cui si aggiungono 890 mila euro alla dotazione iniziale prevista al bando stufe 2024, portando così lo stanziamento a 6,9 milioni di euro complessivi.«Dopo la dotazione di partenza di 4 milioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it
