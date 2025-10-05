La regina della ceramica Federica Minozzi nel cda di Mediobanca

Via alla nuova era di Mps con l’ufficializzazione della lista di candidati per il consiglio di amministrazione di Mediobanca, di cui prenderà il controllo con l’assemblea del 28 ottobre. Nella rosa entra un pezzo importante dell’economia di Modena con Federica Minozzi, Ceo di Iris Group e figlia del presidente e fondatore Romano Minozzi. Federica oggi è alla guida di un colosso internazionale con 500 milioni di fatturato e 1500 dipendenti. La rivista Forbes l’ha definita ‘regina della ceramica’. È un’anglofila appassionata con grande ammirazione per la Regina Elisabetta di cui conosce la storia in ogni particolare e ha un’idea della ceramica legata all’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

