La regina della ceramica Federica Minozzi nel cda di Mediobanca
Via alla nuova era di Mps con l’ufficializzazione della lista di candidati per il consiglio di amministrazione di Mediobanca, di cui prenderà il controllo con l’assemblea del 28 ottobre. Nella rosa entra un pezzo importante dell’economia di Modena con Federica Minozzi, Ceo di Iris Group e figlia del presidente e fondatore Romano Minozzi. Federica oggi è alla guida di un colosso internazionale con 500 milioni di fatturato e 1500 dipendenti. La rivista Forbes l’ha definita ‘regina della ceramica’. È un’anglofila appassionata con grande ammirazione per la Regina Elisabetta di cui conosce la storia in ogni particolare e ha un’idea della ceramica legata all’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: regina - ceramica
Mostra Mercato Internazionale "CERAMISTI AI GIARDINI" Cagliari 27>28 settembre Giardino Sotto le Mura - viale Regina Elena @festadellaceramica - facebook.com Vai su Facebook
C’è un futuro in politica per la regina della ceramica Federica Minozzi? Le pillole della giornata - Federica Minozzi: la presenza del suo nome ha fatto scatenare i confindustriali, leggendo il programma del convegno che si svolge mercoledì a Roma, nella nuova aula dei Gruppi parlamentari, su ... Scrive lettera43.it
Federica Minozzi, ceo di Iris: "Cultura, arte e sostenibilità per fare grande la ceramica" - Il suo volto sorridente è finito sull’ultima prima pagina di Forbes Modena, 8 agosto 2022 - ilrestodelcarlino.it scrive