La Reggina liquida il Ragusa Di Grazia e Fomete a segno al Granillo
Convincente vittoria della Reggina, che ha battuto per 2 a 0 il Ragusa allo stadio “Granillo” nella 6^ giornata del girone I di serie D. Nonostante le importanti assenze, soprattutto nel reparto avanzato, i padroni di casa approcciano bene la partita e sono subito pericolosi. Primo angolo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La Reggina torna a vincere: 2-0 al Ragusa, Di Grazia e Fomete firmano il successo amaranto - Partita dai ritmi bassi in avvio, con la Reggina costretta subito al primo cambio dopo appena nove minuti: Ragusa lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Edera. Si legge su reggiotv.it
