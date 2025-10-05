La Racchetta trova casa | Traguardo raggiunto
"La Racchetta" ha, finalmente, una sede. Da diversi anni l’associazione, attiva sul territorio nell’ambito dell’antincendio e, in generale nelle operazioni legate alla Protezione civile, poneva con forza l’esigenza di avere, a Sesto, un luogo dove poter effettuare attività e ospitare i propri mezzi ma, fino ad oggi, non era stato possibile trovare una soluzione tanto che alcuni veicoli della sezione erano stati accolti nell’area esterna dell’Auser con cui è in atto una fattiva collaborazione. Ora, per fortuna, è arrivata la notizia positiva, annunciata durante l’ultima assemblea dei soci della sezione sestese de La Racchetta, cui ha partecipato anche il sindaco Lorenzo Falchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
