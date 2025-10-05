"La Racchetta" ha, finalmente, una sede. Da diversi anni l’associazione, attiva sul territorio nell’ambito dell’antincendio e, in generale nelle operazioni legate alla Protezione civile, poneva con forza l’esigenza di avere, a Sesto, un luogo dove poter effettuare attività e ospitare i propri mezzi ma, fino ad oggi, non era stato possibile trovare una soluzione tanto che alcuni veicoli della sezione erano stati accolti nell’area esterna dell’Auser con cui è in atto una fattiva collaborazione. Ora, per fortuna, è arrivata la notizia positiva, annunciata durante l’ultima assemblea dei soci della sezione sestese de La Racchetta, cui ha partecipato anche il sindaco Lorenzo Falchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Racchetta trova casa: "Traguardo raggiunto"