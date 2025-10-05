La quiete dopo le tempeste | la campagna del Brindisino in autunno

La quiete di una mattinata di sole - ma il meteo dice che il beltempo durerà poche ore - dopo giorni di pioggia e vento. Lo scatto del nostro lettore immortala uno scorcio di contrada Cantagallo, agro di Francavilla Fontana, in questo autunno.***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

