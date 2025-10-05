La Puglia che ti piglia il primo villaggio pugliese itinerante
Dal 10 al 12 ottobre Tipico Eventi torna a Bologna, questa volta con l’amatissimo format “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA - 100% Puglia” il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura! Piazza XX. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
VOGHERA - LA PUGLIA CHE TI PIGLIA 3-4-5 Ottobre a Voghera Ex Caserma di Cavalleria (Via Fr.lli Kennedy, 1) ? Venerdì 18.00-24.00 ,Sabato 11.00-24.00 e Domenica 11.00-22.30 ? INGRESSO GRATUITO TROVERETE SEMPRE : I migliori s - facebook.com Vai su Facebook
Puglia, il turismo che cambia, primo bilancio post Ferragosto: «Più dilazionato nei mesi ma gli arrivi crescono» - Il Ferragosto come linea per tracciare un primo bilancio della stagione turistica e lasciarsi a qualche riflessione. Riporta quotidianodipuglia.it
Mašara: in Puglia il primo boutique festival di musica elettronica, arte e benessere olistico - Mašara presenta la sua prima edizione, dal 17 al 20 luglio 2025 in Puglia: l’evento esclusivo che fonde cultura, arte, musica e benessere in diverse location dislocate nella splendida Costa dei Trulli ... Si legge su tgcom24.mediaset.it