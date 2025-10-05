la protesta in consiglio gli abitanti esasperati da mezzi pesanti e degrado

Porteranno i loro disagi e la loro esasperazione in consiglio comunale martedì gli abitanti di via Baracchini e delle aree di Ricortola, Casone, Bondano e Partaccia. Sarà una seduta aperta agli interventi dei cittadini, come chiesto dalla consigliera dei Polo Progressista e di Sinistra, che sarà relatrice. Nella richiesta di convocazione sottolineava i problemi di viabilità, mobilità, sicurezza stradale, manutenzione del territorio e qualità della vita denunciati dagli abitanti dei quartieri che nelle scorse settimane avevano manifestato la loro esasperazione, sostenuti anche dai consiglieri del Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

