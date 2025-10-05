La protesta in consiglio Gli abitanti esasperati da mezzi pesanti e degrado

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porteranno i loro disagi e la loro esasperazione in consiglio comunale martedì gli abitanti di via Baracchini e delle aree di Ricortola, Casone, Bondano e Partaccia. Sarà una seduta aperta agli interventi dei cittadini, come chiesto dalla consigliera dei Polo Progressista e di Sinistra, che sarà relatrice. Nella richiesta di convocazione sottolineava i problemi di viabilità, mobilità, sicurezza stradale, manutenzione del territorio e qualità della vita denunciati dagli abitanti dei quartieri che nelle scorse settimane avevano manifestato la loro esasperazione, sostenuti anche dai consiglieri del Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la protesta in consiglio gli abitanti esasperati da mezzi pesanti e degrado

© Lanazione.it - La protesta in consiglio. Gli abitanti esasperati da mezzi pesanti e degrado

In questa notizia si parla di: protesta - consiglio

"Il Consiglio comunale di Pisa messo in vacanza prolungata": protesta delle minoranze

Il video della protesta in Consiglio comunale dopo l’inchiesta sull’urbanistica a Milano: “Sala dimettiti”

Protesta con cartelli al Consiglio Comunale di Milano, opposizione chiede le dimissioni della giunta – Il video

protesta consiglio abitanti esasperatiLa protesta in consiglio. Gli abitanti esasperati da mezzi pesanti e degrado - Una seduta aperta ai residenti di via Baracchini e delle zone di Ricortola, . Scrive lanazione.it

protesta consiglio abitanti esasperatiLa protesta in Consiglio. I quartieri alzano la voce. Pronta la mobilitazione - Il neo comitato ’Uniti per Sarzana’ chiama a raccolta tutte le frazioni cittadine. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Protesta Consiglio Abitanti Esasperati