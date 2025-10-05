La protesta di via delle Cantarelle | Il caos avanza nessuno ci ascolta
Oltre 62mila veicoli alla settimana e la situazione tende a peggiorare. È il bilancio che il comitato dei residenti di via delle Cantarelle a Pieve a Nievole, mostra in una lettera aperta indirizzata ai sindaci e ai comandanti della polizia municipale di Pieve a Nievole e Monsummano Terme, al presidente della Provincia, al presidente della Regione Toscana, al prefetto di Pistoia e alle associazioni ambientaliste e competenti. "Come già ribadito in precedenti lettere – scrivono i residenti della zona – via Cantarelle è una strada comunale e residenziale, eppure continua a essere attraversata quotidianamente da un numero impressionante di veicoli, compresi mezzi pesanti, in transito in entrambe le direzioni, una delle quali vietata per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate, a tutte le ore del giorno e della notte". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: protesta - cantarelle
