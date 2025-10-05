La Promessa Anticipazioni Spagnole | Lorenzo Vuole Sposare Angela!

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa, Ángela viene rapita da Lorenzo. Curro e Leocadia uniscono le forze per salvarla dal matrimonio forzato imposto dal capitano. La Promessa: il rapimento di Ángela e il crudele piano di Lorenzo. La tensione a La Promessa ha raggiunto vette mai viste prima. La trama si è infittita con la misteriosa scomparsa di Ángela, la giovane cameriera che sognava di fuggire insieme a Curro in Svizzera, lontano dal controllo oppressivo del capitano Lorenzo de la Mata. Quel progetto di libertà, tanto atteso e pianificato, si è trasformato in un incubo nel momento in cui la ragazza è sparita senza lasciare traccia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

