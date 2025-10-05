La Promessa Anticipazioni | Il Segreto di Cristóbal cosa cela tra le ombre
Scopri le anticipazioni spagnole de La Promessa: Cristóbal smaschera le menzogne di Leocadia, Ángela è il nodo centrale. Leggi il racconto intrigante ora La verità ferisce, e a La Promessa sta per emergere con forza. Cristóbal, nervoso e indagatore, fa una domanda che incrina tutte le sicurezze. Leocadia resta in silenzio, convinta che tacere sia la strategia migliore. Ma nel silenzio si annidano menzogne. Cos’è che nasconde davvero? E per chi manovra i fili? Cristóbal ha intuito che Ángela non è chi appare. Vuole risposte, pretese di chiarezza. Lei non può confessare senza smascherarsi. Leocadia lo sa e, con freddezza, gli ricorda che Petra può essere plasmata, ma Pía è ben altro ostacolo: amata, rispettata, immune ai ricatti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Alonso prendono una decisione su Jana e Manuel!
Le anticipazioni di "La Promessa" svelano colpi di scena drammatici! ? Jana scoprirà che Leocadia è responsabile della morte di sua madre Dolores e della moglie di Alonso, Carmen. La confessione arriverà troppo tardi: Leocadia, in un momento feroce, le - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni del mese di ottobre: Manuel scopre che Jana è morta • La morte di Jana ha lasciato il segno su tutti: personaggi e telespettatori. Ecco gli ultimi sviluppi della trama. - X Vai su X
La Promessa anticipazioni 5 ottobre: Alonso nasconde un figlio segreto? Jana scopre la verità - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: L'indagine di Marcelo e dei suoi amici porta alla luce un segreto che sconvolgerà la tenuta. msn.com scrive
Anticipazioni La promessa (5-11 ottobre 2025): Grandi colpi di scena, misteri e conflitti interni - Dal 5 all’11 ottobre 2025, La promessa continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, con colpi di scena che coinvolgono segreti nascosti, nuovi conflitti e rivelazioni sorprendenti. Lo riporta spettegolando.it