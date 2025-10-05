La Promessa Anticipazioni | Il Segreto di Cristóbal cosa cela tra le ombre

Scopri le anticipazioni spagnole de La Promessa: Cristóbal smaschera le menzogne di Leocadia, Ángela è il nodo centrale. Leggi il racconto intrigante ora La verità ferisce, e a La Promessa sta per emergere con forza. Cristóbal, nervoso e indagatore, fa una domanda che incrina tutte le sicurezze. Leocadia resta in silenzio, convinta che tacere sia la strategia migliore. Ma nel silenzio si annidano menzogne. Cos’è che nasconde davvero? E per chi manovra i fili? Cristóbal ha intuito che Ángela non è chi appare. Vuole risposte, pretese di chiarezza. Lei non può confessare senza smascherarsi. Leocadia lo sa e, con freddezza, gli ricorda che Petra può essere plasmata, ma Pía è ben altro ostacolo: amata, rispettata, immune ai ricatti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

