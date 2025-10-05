La Promessa anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2025 | Cruz non accetta la gravidanza di Jana

© US Mediaset Un nuovo scontro tra Cruz Ezquerdo e la nuora Jana Exposito accende le prossime puntate de La Promessa. La marchesa va in escandescenze quando Manuel comunica a tutti quanti che lui e Jana sono già in attesa del primo figlio. Cruz capisce, infatti, che i due sono stati a letto insieme da tempo prima del matrimonio e non perde tempo per inveire contro l’ex domestica. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 08.20). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 6 a domenica 12 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

