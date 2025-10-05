La Promessa anticipazioni 6 ottobre | Jana è incinta Alonso perde un affare

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la felicità di Jana e Manuel viene turbata da nuove tensioni: La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel viene a sapere che presto diventerà padre Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il segreto della stanza misteriosa è ormai quasi completamente svelato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

