La Promessa anticipazioni 6 ottobre | Jana è incinta Alonso perde un affare
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la felicità di Jana e Manuel viene turbata da nuove tensioni: La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel viene a sapere che presto diventerà padre Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il segreto della stanza misteriosa è ormai quasi completamente svelato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Alonso prendono una decisione su Jana e Manuel!
La Promessa, anticipazioni: la gravidanza di Jana allarma Alonso • Nelle nuove puntate de La Promessa, Jana dovrà subire i commenti dei marchesi alla notizia della sua dolce attesa: le reazioni inaspettate turberanno la ragazza. - X Vai su X
Le anticipazioni di "La Promessa" svelano colpi di scena drammatici! ? Jana scoprirà che Leocadia è responsabile della morte di sua madre Dolores e della moglie di Alonso, Carmen. La confessione arriverà troppo tardi: Leocadia, in un momento feroce, le - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2025? Scrive msn.com
La Promessa anticipazioni 6 ottobre: Jana è incinta, Alonso perde un affare - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la felicità di Jana e Manuel viene turbata da nuove tensioni: ... Segnala movieplayer.it