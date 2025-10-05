La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025 | Jana è incinta!
Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Alonso prendono una decisione su Jana e Manuel!
La Promessa, anticipazioni: la gravidanza di Jana allarma Alonso • Nelle nuove puntate de La Promessa, Jana dovrà subire i commenti dei marchesi alla notizia della sua dolce attesa: le reazioni inaspettate turberanno la ragazza. - X Vai su X
Le anticipazioni di "La Promessa" svelano colpi di scena drammatici! ? Jana scoprirà che Leocadia è responsabile della morte di sua madre Dolores e della moglie di Alonso, Carmen. La confessione arriverà troppo tardi: Leocadia, in un momento feroce, le - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2025? Si legge su comingsoon.it
La Promessa, spoiler dal 6 all'11 ottobre: Jana aspetta un bambino - Le nuove puntate de La Promessa su Rete 4 dal 6 all'11 ottobre saranno cariche di emozioni e colpi di scena. Segnala it.blastingnews.com