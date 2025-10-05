La prima arcivescova di Canterbury crea problemi e opportunità per il Papa

La scelta di Sarah Mullally come nuovo arcivescovo anglicano di Canterbury e dunque primate della chiesa nata dallo scisma del 1534 è una notizia importante anche per la Chiesa cattolica. La prima donna ad assurgere a questo ruolo, infatti, rende più bollente il dialogo ecumenico tra le due Chiese in una fase storica in cui la Santa Sede deve fare i conti con le pressioni dei settori interni più progressisti che vorrebbero aprire il varco all' ordinazione femminile partendo dal diaconato. Le implicazioni. All'annuncio della nomina di re Carlo III, la Santa Sede ha inviato una formale dichiarazione di congratulazioni per bocca del prefetto competente, il cardinale svizzero Kurt Koch che presiede il dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani.

Storica svolta nella Chiesa d’Inghilterra: Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

Galles, lesbica 66enne Cherry Vann eletta arcivescova della chiesa anglicana, è la prima persona pro Lgbtq+ in questo ruolo in Uk

Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury: è la prima volta per una donna in quasi 500 anni

