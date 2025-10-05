La presidente che sogna in grande | Prima la famiglia poi gli affari Il calcio? Lo guardavo di nascosto
Ha 32 anni, due figli, gestisce uno degli alberghi più chic della città, si occupa di edilizia pubblica, residenze per anziani e tanto altro. Di recente Asmaa Gacem è entrata anche nel calcio diventando presidente del Prato. Presidente o presidentessa, come preferisce? "Presidente, il nome al femminile è troppo lungo. Anzi, ora che sono nel calcio tutti abbreviano in “Pres“". Ma chi è Asmaa Gacem? "Presentarsi non è mai facile. Ci provo: ho 32 anni, sono una donna lavoratrice e mamma di due bambini di 5 e 9 anni". Ed è a capo di Finres Spa, una holding con oltre 100 milioni di fatturato. "Sono amministratrice di tutto il gruppo e di ogni singola azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: presidente - sogna
Calhanoglu Inter, il Fenerbahce sogna in grande! Kaç (presidente dei turchi): «Vogliamo fare un grande colpo»
Conte lancia la procedura per il nuovo presidente M5S. C'è chi sogna Grillo al suo posto
Nuovo presidente Juve, alla Continassa c’è già chi sogna questi due grandi nomi! Le ultime dopo le voci sul futuro di Ferrero
Un presidente al comando da 22 anni e il sogno di arrivare ai vertici. La squadra del comune di 2500 abitanti sogna il grande calcio https://tinyurl.com/359k3y33 - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo presidente #Juve? C’è già chi sogna questi due nomi - X Vai su X
La presidente che sogna in grande: "Prima la famiglia, poi gli affari. Il calcio? Lo guardavo di nascosto" - Ha 32 anni, parla cinque lingue e gestisce una holding che fattura oltre 100 milioni di euro "Ho lasciato il Marocco per amore. msn.com scrive
Kirsty Coventry presidente Cio, è la prima donna nella storia: "Sono orgogliosa" - C'era grande attesa per l'elezione del nuovo presidente del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, ma rispetto alle previsioni, il nome atteso è arrivato molto prima, visto che gli scrutini hanno ... Scrive corrieredellosport.it