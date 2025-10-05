Ha 32 anni, due figli, gestisce uno degli alberghi più chic della città, si occupa di edilizia pubblica, residenze per anziani e tanto altro. Di recente Asmaa Gacem è entrata anche nel calcio diventando presidente del Prato. Presidente o presidentessa, come preferisce? "Presidente, il nome al femminile è troppo lungo. Anzi, ora che sono nel calcio tutti abbreviano in “Pres“". Ma chi è Asmaa Gacem? "Presentarsi non è mai facile. Ci provo: ho 32 anni, sono una donna lavoratrice e mamma di due bambini di 5 e 9 anni". Ed è a capo di Finres Spa, una holding con oltre 100 milioni di fatturato. "Sono amministratrice di tutto il gruppo e di ogni singola azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presidente che sogna in grande: "Prima la famiglia, poi gli affari. Il calcio? Lo guardavo di nascosto"