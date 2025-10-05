La positività può diventare tossica? Sì ecco spiegato il motivo
Sarà capitato a chiunque almeno una volta nella vita, specie in un momento delicato, di sentirsi dire “prova a vedere il lato positivo”. Come se l’ottimismo debba esserci per forza. Quella della positività perenne è una credenza fin troppo generale e qualunquista che non tiene conto di molteplici fattori, sia interni che esterni. Sforzarsi di sopprimere qualsivoglia emozione negativa non solo è inumano ma deleterio nel lungo tempo. È importante quindi sfatare il falso mito della positività tossica e comprendere per quali ragioni la felicità non può essere un obbligo. La felicità non è sempre la risposta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
