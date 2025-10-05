La Pistoiese sbatte contro il muro della Pro Palazzolo | è 0-0 al Melani
Pistoia, 5 ottobre 2025 – Niente da fare per la Pistoiese, bloccata sullo 0-0 dalla Pro Palazzolo al “Marcello Melani” nella sesta giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Con questo mezzo passo falso, gli arancioni scivolano al terzo posto della graduatoria con 12 punti, a 3 lunghezze di distanza dalla capolista Lentigione e a un punto dal Crema secondo a 13. Domenica prossima, la Pistoiese andrà a fare visita al Tuttocuoio, ultimo della classe a quota 2. Gli uomini di Andreucci dominano per gran parte dell’incontro, tentando in tutti i modi di sbloccarla, senza però riuscire a superare il muro difensivo ospite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pistoiese - sbatte
?ECCELLENZA, IL GRASSINA SBATTE SU UNA SOLIDA BALDACCIO BRUNI Il Grassina Calcio non sfonda: niente aggancio a quota 9 in vetta. Ecco com'è andato il pomeriggio del Pazzagli - facebook.com Vai su Facebook
La Pistoiese sbatte contro il muro della Pro Palazzolo: è 0-0 al "Melani" - Con questo risultato, gli arancioni scivolano al terzo posto della classifica con 12 punti, a - Come scrive msn.com