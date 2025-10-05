La piazza di Trastevere a Roma che nasconde un grande ristorante coreano
Un angolo di Seoul a Roma, IGIO è un rifugio autentico della cultura coreana. La sua tradizione e la cucina senza compromessi creano dipendenza. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: piazza - trastevere
Tragedia a Roma, senzatetto trovato senza vita in piazza a Trastevere: si indaga sulle cause della morte
Roma, bottiglie lanciate e caos in strada a Trastevere: 3 giovani arrestati dopo una rissa in piazza Trilussa
1957, Piazza della Malva a Trastevere è set per il sequel di Poveri ma Belli, il maestro Dino Risi e Renato Salvatori - X Vai su X
Puoi assaporare le prelibatezze del mare anche a trastevere… ti aspettiamo a: “LA SCALA in trastevere” In: Piazza della scala 58/61 Tel.: 06/5803763 - facebook.com Vai su Facebook
Roma Trastevere, senzatetto trovato morto in piazza Mastai: ancora incerte le cause del decesso - E' stata una pattuglia della Polizia Locale, Primo Gruppo Centro, ad effettuare il ritrovamento e a delimitare l'area ... Secondo roma.corriere.it
Tragedia a Roma, senzatetto trovato senza vita in piazza a Trastevere: si indaga sulle cause della morte - Un uomo che vive come senza fissa dimora è stato trovato senza vita in piazza Mastai a Trastevere. Lo riporta fanpage.it