La pagella di Napoli – Genoa

Il Napoli dopo la vittoria di champions contro lo Sporting di Lisbona e reduce dalla sconfitta di Milano contro il Milan batte i Genoa in rimonta e si riporta al comando della classifica insieme alla Roma, devastante gli ingessi di Spinazzola e De Bruyne nella ripresa. Adesso pausa per gli impegni della nazionale e poi traferta contro il Torino. Napoli – Genoa 2 – 1. Ho visto questo:. Milinkovic Savic 6: Voto d’ufficio, Incolpevole sul gol, non arriva mai un tiro nello specchio della porta da parte dei genoani. Di Lorenzo 6,5: Primo tempo sottotono come tutto il Napoli, grande secondo tempo colpisce il palo e non soffre mai le ripartenze genoane Beukema 6,5: Si perde Ekhator in occasione del vantaggio genoano, però dopo non soffre quasi mai gli attacchi genoani Juan Jesus 7: Ancora una partita di grande spessore, esperienza a servizio della squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

