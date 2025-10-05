La nuova vita del parco Nel nome di Papa Wojtyla

La città omaggia Papa Giovanni Paolo II, nel 35° anniversario della visita del Pontefice nel nostro territorio. Una giornata di festa quella vissuta ieri mattina nell’area verde di via Costanza Monti Perticari. Si è tenuta la cerimonia d’intitolazione. Una richiesta partita dal ‘progetto San Giorgio’, poi approvata dalla giunta a seguito della proposta del gruppo consiliare della Lega. Presenti l’assessore alla sicurezza, Cristina Coletti, il vescovo Gian Carlo Perego, la vice prefetto Rosanna Gamerra. "Una giornata storica per Ferrara – ricorda Coletti –, si mette al suo posto l’ultimo tassello di un’operazione, iniziata nel 2020, finalizzata a riqualificare un quartiere che fino al 2019 era nelle mani della criminalità e dove vivere era difficile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita del parco. Nel nome di Papa Wojtyla

In questa notizia si parla di: nuova - vita

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

Dai fiori al gelato, così Emanuele ha dato nuova vita al vecchio chiosco in centro (e a una passione di famiglia)

90 Day Fiancé: coppia lascia l’America per una nuova vita all’estero dopo anni di teaser

Dopo la cancellazione su Paramount+, Halo trova nuova vita su Netflix: la serie entra nelle Top 10 e accumula milioni di ore di visione, attirando un pubblico che prima non l’aveva scoperta. https://gametimers.it/halo-rinasce-su-netflix-la-serie-cancellata-da- - facebook.com Vai su Facebook

#Pavia, dal #laboratorio alla #scuola: nuova vita per strumenti e arredi di Arpa Lombardia. Vai alla notiziahttps://arpalombardia.it/agenda/notizie/2025/pavia-dal-laboratorio-alla-scuola-nuova-vita-per-strumenti-e-arredi-di-arpa-lombardia/… - X Vai su X

La nuova vita del parco. Nel nome di Papa Wojtyla - Coletti: "Atto simbolico ma anche un impegno per la sicurezza della zona". Riporta msn.com

Sant’Albano Stura: nuova vita per cinque tigli al Parco Olmi - Il Parco è da sempre lo storico luogo di ritrovo per la comunità e le famiglie, che ha permesso nel tempo di crearvi iniziative per migliorarlo, come l'inaugurazione di un'area picnic e varie attività ... Riporta targatocn.it