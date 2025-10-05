La nuova strategia russa tra droni cyber-attacchi e infrastrutture critiche
L’ultima ondata di attacchi russi in “zona grigia” – con le incursioni deliberate di droni nello spazio aereo polacco e rumeno – ha ricordato all’Europa quanto sia ancora impreparata a dissuadere e difendersi da minacce ibride. Il continente deve riconoscere urgentemente lo stato di guerra a bassa intensità in cui si trova e attrezzarsi in modo adeguato ad affrontare uno spettro di conflitti sempre più ampio. Mosca sta sperimentando nuove strategie di guerra irregolare e asimmetrica: dal continuo disturbo dei sistemi Gps civili e degli altri sistemi globali di navigazione satellitare (Gnss), fino alle pressioni economiche sulle imprese europee. 🔗 Leggi su Formiche.net
Droni russi non intercettabili trasformati in ordigni esplosivi: la nuova strategia di Mosca sulle strade ucraine - I droni russi sono sempre più spesso in agguato lungo le strade ucraine e tendono imboscate ai veicoli militari, trasformando percorsi un ... Riporta msn.com
La rivoluzione dei droni, quando la guerra asimmetrica mette in crisi la difesa aerea - 000 a settimana dal marzo 2025, seguendo una logica di saturazione che sfrutta la sproporzione economica. Come scrive formiche.net