L’ultima ondata di attacchi russi in “zona grigia” – con le incursioni deliberate di droni nello spazio aereo polacco e rumeno – ha ricordato all’Europa quanto sia ancora impreparata a dissuadere e difendersi da minacce ibride. Il continente deve riconoscere urgentemente lo stato di guerra a bassa intensità in cui si trova e attrezzarsi in modo adeguato ad affrontare uno spettro di conflitti sempre più ampio. Mosca sta sperimentando nuove strategie di guerra irregolare e asimmetrica: dal continuo disturbo dei sistemi Gps civili e degli altri sistemi globali di navigazione satellitare (Gnss), fino alle pressioni economiche sulle imprese europee. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova strategia russa tra droni, cyber-attacchi e infrastrutture critiche