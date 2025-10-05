La nuova frontiera dei quartieri | Eleggibili anche i non cesenati
Altro passaggio verso le elezioni dei nuovi quartieri, che avverrà entro l’anno. Il nuovo regolamento, che vede maggioranza e opposizione molto critica sulla stesura su fronti contrapposti, approda giovedi alle 13.30 in consiglio comunale per l’approvazione, scontata con i voti contrari di tutta o parte dell’opposizione. "È stato fatto un ottimo lavoro e c’è stato un grande confronto partecipativo sul regolamento – afferma l’assessore al decentramento Lorenzo Plumari – che mira a rendere i quartieri sempre più uno spazio di partecipazione". Nel regolamento i consigli di quartiere sono definiti "organismi partecipativi con funzioni informative, orientative, consultive, collaborative e propositive, nonché di confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
