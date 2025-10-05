La nuova Flotilla vicina a Gaza 90 medici a bordo | Portiamo un ospedale galleggiante pieno di farmaci

La chiamano la seconda ondata e la sua traversata è già carica di rischi e intenzioni chiare. Dal ponte della Conscience, ammiraglia della nuova flotilla, il portavoce per l’Italia Vincenzo Fullone descrive la missione come il tentativo di portare un ospedale galleggiante e una tonnellata di farmaci dove servono. In navigazione ci sono nove imbarcazioni partite dall’Italia, con persone e volontari decisi a rompere l’assedio e a consegnare non solo beni ma anche competenze professionali. Tra i presenti si contano medici, infermieri, soccorritori e giornalisti, figure indicate come indispensabili per sostenere le strutture sanitarie e l’informazione nella Striscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

