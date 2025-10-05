La nuova carriera di Regina Baresi

Regina Baresi, ex attaccante e capitana storica dell'Inter Femminile, ha concluso la sua lunga carriera in campo nel 2021, ma il suo legame con il mondo del calcio non si è mai interrotto. A soli 29 anni, ha intrapreso una nuova avventura che la vede protagonista nel panorama mediatico italiano

Regina Baresi a sorpresa sui social: "Mi opero al cuore" - Sono giorni delicati per la famiglia Baresi, che negli anni si è divisa calcisticamente tra Milan e Inter. Da tuttosport.com

Regina Baresi, figlia di Beppe e nipote di Franco, si opera al cuore: «Avevo aritmie strane, voglio tornare a fare sport» - La figlia di Beppe e nipote di Franco, leggende del calcio italiano, lo ha annunciato con un messaggio social: «Domani entro qualche giorno in ospedale per ... corriereadriatico.it scrive