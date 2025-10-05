La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 22esima puntata

. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 22esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Dopo l’incidente, Samet ha bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia e tutti i membri dello staff dei Sansalan si sottopongono a un prelievo di sangue, nella speranza di trovare una persona compatibile che possa donare un rene. Cihan e Sevilay si recano in tribunale per l’udienza che sancirà ufficialmente il loro divorzio, ma Nuh continua a essere geloso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata

