La Notte nel Cuore anticipazioni ventitreesima puntata di giovedì 9 ottobre 2025
Momento in parte romantico in arrivo nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, giovedì 9 ottobre 2025. Nuh chiede, infatti, con successo a Sevilay di sposarlo, ma il giorno dopo riesce a rovinare tutto quanto: durante un litigio, il ragazzo chiede nuovamente alla promessa sposa se, in passato, c’è stata intimità con Cihan. Turbata dalla mancanza di fiducia di Nuh, Sevilay fa dunque le valigie e si rifugia in albergo, accompagnata da Melek. Ecco le anticipazioni. . 1×60 (2^ Parte): Esat mette Sumru di fronte a una scelta: o i gemelli, o lui e Harika. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
