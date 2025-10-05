La notte nel cuore anticipazioni giovedì 9 ottobre | Samet scopre un'importante verità Nuh rovina la proposta a Sevilay
Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5. Nei nuovi episodi, Bunyamin ricatta i Sansalan chiedendo qualcosa in cambio del suo aiuto, mentre Nuh rovina la proposta di matrimonio a Sevilay con la sua gelosia. Intanto, con Samet sempre più grave, tra alleanze e tradimenti emergono nuove verità destinate a sconvolgere la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5
La notte nel cuore, Sumru, Nuh e Melek smascherati: cosa succede ora
Un grave incendio questa notte ad Abbadia Montepulciano nel cuore della Toscana, ha colpito la casa del popolo e la sede del Partito Democratico. È andato tutto distrutto, per fortuna senza danni alle persone. Auguriamoci che non sia un incendio doloso an - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore anticipazioni: un ciondolo rivela tutta la verità - La passione, i segreti e le tensioni familiari tornano protagonisti nella nuova puntata di La notte nel cuore, in onda giovedì 9 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Riporta ultimenotizieflash.com
La notte nel cuore, anticipazioni 23ª puntata: Bunyamin vende il rene e salva il padre - Bunyamin accetta di dare il suo rene a Samet dietro compenso mentre Nuh, dopo aver chiesto a Sevilay di sposarlo, la umilierà ... Secondo it.blastingnews.com