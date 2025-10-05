la notte nel cuore anticipazioni 9 ottobre 2025

Esat mette Sumru di fronte a una scelta: o i gemelli, o lui e Harika. Lei, turbata dalle parole del figlio, va a casa; l’indomani, però, si domanda comunque se andare o no in ospedale; qui, i medici informano gli Sansalan che il paziente è in condizioni sempre più critiche: Esat e Hikmet, temendo che Cihan possa prendere il posto di Samet, iniziano ad allearsi per difendere i loro diritti. Nel frattempo, Nuh si prepara a fare la proposta a Sevilay, e Melek gli da’ qualche consiglio in tema di gelosia e di sicurezza in sè stesso. I medici confermano che Bunyamin è un donatore compatibile: i familiari si apprestano a chiamarlo, ma il suo numero ancora risulta irraggiungibile, così Cihan ricorre alle sue conoscenze per poterlo rintracciare. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

