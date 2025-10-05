La notte nel cuore anticipazioni 9 Ottobre 2025
Esat mette Sumru di fronte a una scelta: o i gemelli, o lui e Harika. Lei, turbata dalle parole del figlio, va a casa; l’indomani, però, si domanda comunque se andare o no in ospedale; qui, i medici informano gli Sansalan che il paziente è in condizioni sempre più critiche: Esat e Hikmet, temendo che Cihan possa prendere il posto di Samet, iniziano ad allearsi per difendere i loro diritti. Nel frattempo, Nuh si prepara a fare la proposta a Sevilay, e Melek gli da’ qualche consiglio in tema di gelosia e di sicurezza in sè stesso. I medici confermano che Bunyamin è un donatore compatibile: i familiari si apprestano a chiamarlo, ma il suo numero ancora risulta irraggiungibile, così Cihan ricorre alle sue conoscenze per poterlo rintracciare. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5
La notte nel cuore, Sumru, Nuh e Melek smascherati: cosa succede ora
Un grave incendio questa notte ad Abbadia Montepulciano nel cuore della Toscana, ha colpito la casa del popolo e la sede del Partito Democratico. È andato tutto distrutto, per fortuna senza danni alle persone. Auguriamoci che non sia un incendio doloso an - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore anticipazioni: un ciondolo rivela tutta la verità - La passione, i segreti e le tensioni familiari tornano protagonisti nella nuova puntata di La notte nel cuore, in onda giovedì 9 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Si legge su ultimenotizieflash.com
La notte nel cuore anticipazioni puntata 9 ottobre: Cihan e Melek fanno pace - Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 9 ottobre in prima ... Lo riporta ilsipontino.net