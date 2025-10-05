la notte nel cuore anticipazioni 5 ottobre 2025

Samet ha bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia e tutti i membri dello staff dei Sansalan si offrono “volontariamente” per un prelievo di sangue, nella speranza di trovare una persona compatibile che possa donare un rene. In attesa dei risultati, Samet torna a casa. Cihan e Sevilay si recano in tribunale per l’udienza che sancirà ufficialmente il loro divorzio, ma Nuh continua a essere roso dalla gelosia. Nuh desidera acquistare un anello di fidanzamento per Sevilay, ma Melek lo persuade a donarle il vecchio anello che Sakine gli aveva regalato. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

