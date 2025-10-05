La Notte della prevenzione dell' Asp contro il tumore al seno | esami gratis per centinaia di donne
Grande partecipazione alla "Notte della prevenzione" promossa dall’Asp di Palermo nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella: centinaia di donne hanno risposto all’appello dell’azienda sanitaria, affollando ieri sera (sabato 4 ottobre) i centri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
