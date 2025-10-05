La nave Humanity1 è a Porto Empedocle | sbarco di 34 migranti e 2 cadaveri
La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity è approdata a Porto Empedocle, porto sicuro assegnato dopo che inizialmente era stato determinato quale Pos quello di Bari. A bordo dell'imbarcazione ci sono 34 migranti e 2 cadaveri che stanno per essere sbarcati. Ong salva migranti stipati su un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: nave - humanity1
? Drammatico soccorso della nave civile #Humanity1 nel maltempo sul Mediterraneo centrale: 41 persone sono in salvo, due perdono la vita. Ma le autorità italiane assegnano il porto di Bari (a 1.000 km di distanza) per lo sbarco. Basta morte e sofferenza: f - X Vai su X
++ Marina Israele pronta ad entrare in azione contro Flotilla ++ ++ Marina Israele pronta ad entrare in azione contro Flotilla ++ 'Attivisti saranno trasferiti su grande nave militare' (ANSA) - TEL AVIV, 30 SET - La Marina israeliana si sta preparando per prendere - facebook.com Vai su Facebook
Nave di migranti verso Porto Empedocle: a bordo anche 2 cadaveri - PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity sbarcherà i 39 migranti che ha a bordo, oltre due cadaveri, a Porto Empedocle (Agrigento). Come scrive livesicilia.it
Migranti: nave con 2 cadaveri a bordo verso Porto Empedocle - La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity sbarcherà i 39 migranti che ha a bordo, oltre due cadaveri, a Porto Empedocle. Segnala grandangoloagrigento.it