La nave Humanity1 è a Porto Empedocle | sbarco di 34 migranti e 2 cadaveri

La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity è approdata a Porto Empedocle, porto sicuro assegnato dopo che inizialmente era stato determinato quale Pos quello di Bari. A bordo dell'imbarcazione ci sono 34 migranti e 2 cadaveri che stanno per essere sbarcati. Ong salva migranti stipati su un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it