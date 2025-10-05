La nave Humanity1 è a Porto Empedocle | sbarco di 34 migranti e 2 cadaveri

Agrigentonotizie.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity è approdata a Porto Empedocle, porto sicuro assegnato dopo che inizialmente era stato determinato quale Pos quello di Bari. A bordo dell'imbarcazione ci sono 34 migranti e 2 cadaveri che stanno per essere sbarcati. Ong salva migranti stipati su un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nave - humanity1

nave humanity1 232 portoNave di migranti verso Porto Empedocle: a bordo anche 2 cadaveri - PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity sbarcherà i 39 migranti che ha a bordo, oltre due cadaveri, a Porto Empedocle (Agrigento). Come scrive livesicilia.it

nave humanity1 232 portoMigranti: nave con 2 cadaveri a bordo verso Porto Empedocle - La nave Humanity1 della ong tedesca Sos Humanity sbarcherà i 39 migranti che ha a bordo, oltre due cadaveri, a Porto Empedocle. Segnala grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Humanity1 232 Porto