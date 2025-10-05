La Nato russofoba ci scarica sul fianco Sud

Con i moniti sui missili di Putin contro Roma, Rutte (e Zelensky) si fossilizzano sul lato Est, ignorando che la sicurezza collettiva, come dice l’Italia, passa pure per le frontiere meridionali. Dove Mosca è altrettanto minacciosa. E la Turchia sta giocando sporco. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Nato russofoba ci scarica sul fianco Sud

Ogni prova di attacchi russi su obiettivi Nato si è sgonfiata: mi preoccupa questa continua propaganda russofoba

Ogni prova di attacchi russi su obiettivi Nato si è sgonfiata: mi preoccupa questa continua propaganda russofoba - L'analisi critica sulle accuse contro la Russia e la propaganda che spinge l'Europa verso un conflitto senza prove concrete

I piani della Nato per blindare il fianco est - Negli ultimi anni si è parlato di uno European Sky Shield e la Germania ha lanciato un'iniziativa al riguardo (ESSI), che ad oggi ha raccolto l'adesione di 24 Paesi europei.