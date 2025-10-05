La moglie dell'uomo morto nel violento nubifragio a Ostuni | Non supererò mai questo dolore

Marisa Menga racconta il dramma della perdita del marito, Oronzo Epifani, travolto da un nubifragio a Ostuni, in provincia di Brindisi, mentre la avvertiva di fermarsi: “L’acqua mi sta trascinando via”. La Mercedes dell’uomo è finita in un canale e il corpo ritrovato dopo dodici ore.. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La moglie dell’uomo morto nel violento nubifragio a Ostuni: “Non supererò mai questo dolore” - Marisa Menga racconta il dramma della perdita del marito, Oronzo Epifani, travolto da un nubifragio a Ostuni, in provincia di Brindisi, mentre la avvertiva ... Secondo fanpage.it

Moglie dell'uomo morto in nubifragio, 'non supererò mai dolore' - "Quando mi ha detto 'fermati, mettiti in salvo, l'acqua mi sta trascinando via', ho sentito il terrore più profondo. Si legge su ansa.it