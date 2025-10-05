La Miwa vicinissima alla vittoria nella sfida contro l’Antoniana | Boars beffati dalle triple
Tempo di lettura: 3 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento va vicinissima alla vittoria nella prima partita casalinga della stagione, contro la Pallacanestro Antoniana. Una gara avvincente, in cui i Boars hanno dimostrato di non abbattersi mai, risolta soltanto nei minuti finali, in cui è salito in cattedra l’argentino Zanzottera, autore di due triple da distanza siderale. Inizio di gara ad alta intensità sul parquet del PalaMiwa, i Boars partono forte con Giacomi, portandosi sul 6-2. La risposta dei viaggianti, però, non si fa attendere: l’Antoniana, infatti, trova un buon parziale, che vale il 6-15 a metà quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
