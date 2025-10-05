La migliore storia di punisher inizia con la sua morte
Il Marvel Cinematic Universe (MCU) sta esplorando un nuovo capitolo che potrebbe coinvolgere uno dei personaggi più iconici e controversi: il Punisher. Dopo il suo ritorno in Daredevil: Born Again, si prospetta la possibilità di sviluppare storie che approfondiscano aspetti meno convenzionali del vigilante, anche attraverso eventuali scelte narrative estreme come la sua morte. Questo articolo analizza le potenzialità di una storyline particolare, nota come Franken-Castle, e il modo in cui potrebbe essere integrata nel contesto del MCU. La narrazione meno riconosciuta del Punisher: la trasformazione in un mostro di Frankenstein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
