La Messana piega la resistenza della Nebros sul sintetico di Bisconte

Terza vittoria consecutiva della capolista Messana, che ha piegato, sul sintetico di Bisconte, la tenace resistenza della Nebros. Non è stata, però, la migliore versione stagionale dei giallorossi, apparsi meno brillanti del solito e che hanno sofferto nel secondo tempo la supremazia territoriale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

